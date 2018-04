Só vitória interessa ao Mogi Mirim Não podendo pensar em derrota de forma alguma, para não antecipar o iminente rebaixamento para a terceira divisão, o Mogi Mirim terá dois importantes desfalques para a partida deste sábado, às 16 horas, contra o Caxias, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi, pelo encerramento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Mogi Mirim está na penúltima colocação na tabela de classificação, com apenas 16 pontos. O time é o que menos venceu na competição, apenas duas vezes. No entanto, ao lado do Remo, é o que mais empatou, 10 vezes. O Caxias é o 13º colocado, com 25 pontos . O terceiro cartão amarelo tirou o zagueiro Gian, o goleiro Edervan e o lateral Daniel da partida. Na defesa, o técnico José Carlos Serrão poderá contar com a volta de Dezinho, que retoma a dupla titular ao lado de Paulo César. Na ala-esquerda, no lugar d e Daniel, Valdo foi o escolhido, enquanto Fábio substitui o goleiro Edervan. Além destes problemas, Serrão ainda ganhou mais uma baixa de última hora. O atacante Osni se transferiu para o Comercial, de Ribeirão Preto, e não joga mais pela Série B. Com sua saída, Éverton entra no meio de campo e Vandinho será adiantado para jogar no ataque, ao lado de Gustavinho. Fora de campo, a diretoria tenta ajudar de todas as formas. O presidente Wilson Fernandes de Barros ofereceu uma premiação de R$ 5 mil para cada jogador caso o time consiga evitar o rebaixamento. Além disso, campanhas para a torcida comparecer ao estádio têm sido feitas. No último jogo, 500 ingressos foram distribuídos gratuitamente.