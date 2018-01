Só vitória mantém Corinthians na Copa SP O Corinthians tenta garantir sua presença na segunda fase da 35ª Copa São Paulo de Juniores, neste sábado à noite, às 19 horas, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Mas terá que vencer o time da casa, o Paulista, que leva vantagem no saldo de gols - 5 a 2 - dentro do Grupo S. Desta forma, mesmo dividindo a liderança com o time jundiaiense, ambos com seis pontos e duas vitórias, o Corinthians precisa da vitória. O empate é do Paulista, que teve mais competência nos confrontos contra Angra dos Reis (4 a 0) e Figueirense (2 a 1) . O time da capital vacilou no confronto diante do Angra dos Reis, quando venceu por apenas 2 a 1. "Espero que nosso time faça os gols na hora certa. E se marcarmos os gols vamos vencer e garantir a vaga", diz o técnico Adailton Ladeira, elogiando bastante o adversário que é vice-campeão paulista e tem vários jogadores que devem ser aproveitados por Zetti, técnico do time principal, no Campeonato Paulista. Na preliminar, às 17 horas, Figueirense e Angra apenas cumprem tabela e tentam sair do zero. Os dois jogos serão mostrados ao vivo pela Rede Vida de Televisão. O outro classificado do dia sairá do Grupo K, disputado, em Osasco. Além do time da casa, com três pontos, Cruzeiro e Juventus-SP, com quatro pontos cada, brigam pelo direito de continuar na competição. Às 13 horas, o Juventus enfrenta o lanterna Cefama, do Maranhão, com a missão de vencer e com boa margem de gols porque o saldo pode ser decisivo. Às 15 horas se enfrentam Osasco e Cruzeiro. O time mineiro lidera com um saldo de quatro gols, contra dois do Juventus. Estes dois jogos serão transmitidos pela ESPN Brasil. Os outros 18 classificados serão conhecidos domingo, quando será completada a terceira rodada da primeira fase. O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol confirmou a antecipação de dois jogos para o período da manhã válidos pelo Grupo H, disputado em Limeira. Às 9 horas jogam América-MG (3 pontos) e Estudante-PB (0) e às 11 horas se enfrentam Independente-SP e o líder Grêmio, com seis pontos, e principal favorito à vaga. Estes dois jogos também serão transmitidos ao vivo pela Rede Vida.