Só vitória salva Zetti na Ponte O técnico Zetti corre mesmo em busca de resultados que lhe garantam uma sobrevida na Ponte Preta, outrora líder do Campeonato Brasileiro. Se ele não vencer o Brasiliense, domingo, na Boca do Jacaré, no final do primeiro turno, e interromper a série de quatro derrotas consecutivas, então poderá mesmo perder o emprego. A informação é desmentida pelos dirigentes, mas é fato que o clube andou sondando dois nomes: Estevam Soares, ex-São Caetano, e Vágner Benazzi, ex-Fortaleza, que acertou um contrato provisório com o Joinville, que disputa a Série C do Brasileiro, porém, com possibilidade de atender algum convite da Série A. Zetti mantém seu discurso de recuperação. Com 33 pontos, a expectativa da Ponte Preta é fechar o turno entre os cinco primeiros colocados. Para o jogo de domingo, o volante Carlinhos pode ser escalado, após cumprir suspensão automática. Ele entrará no lugar de Luciano Santos e com contrato renovado até 2008, antecipando o término do seu vínculo atual, em dezembro. O meia Evando, recuperado de uma virose estomacal, também tem retorno assegurado na vaga do volante André Silva, escalado de última hora na derrota, de 5 a 3, para o Corinthians.