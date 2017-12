Só vitória salvará Luxemburgo no Real Chegou a hora da verdade para Vanderlei Luxemburgo. Segundo a imprensa espanhola, sua permanência no cargo de técnico do Real Madrid depende de uma vitória na partida desta quarta-feira contra o Lyon, no Santiago Bernabeu, pela Liga dos Campeões. Se não vencer, sua situação ficará insustentável. ?Não me importo com os comentários de que posso ser demitido. Sou um profissional do futebol e estou preparado para tudo. Minha única preocupação é ganhar do Lyon?, disse o treinador. A partida desta quarta poderia ser um amistoso para Luxemburgo, já que tanto o Real como o Lyon estão classificados para as oitavas-de-final. Mas o baile que o time tomou em casa do Barcelona, no último sábado, tornou o ambiente muito tenso no clube. Para complicar, ele não poderá contar com Ronaldo e Raúl. O Fenômeno ficará fora por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo. E a situação de Raúl é preocupante. Ele sofreu ruptura do menisco externo e ruptura parcial do ligamento cruzado externo do joelho esquerdo e ficará, no mínimo, dois meses sem jogar ? isso se não precisar ser operado. Caso seja submetido à cirurgia, poderá ficar até seis meses parado, o que provavelmente o deixaria fora da Copa do Mundo. Luxemburgo montou a dupla de ataque com Robinho e Júlio Baptista e armou o meio-de-campo com Pablo Garcia, Guti, Beckham e Zidane. O jogo será histórico para o Lyon, que atuará no Santiago Bernabeu pela primeira vez. A equipe francesa lidera a chave. As outras partidas desta quarta são: Rosenborg x Olympiakos, Fenerbahçe x Milan, Schalke 04 x PSV Eindhoven, Liverpool x Betis, Anderlecht x Chelsea, Inter de Milão x Artmedia Bratislava e Porto x Rangers.