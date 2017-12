Só zebra muda quem vai à Libertadores As vagas dos times brasileiros para a Copa Libertadores da América estão praticamente definidas. O Corinthians está matematicamente classificado. O Internacional tem 99% de chances de participar da maior competição continental em 2006. Só alguns resultados desastrosos tiram Fluminense e Goiás da disputa. Os cariocas têm 96% de chances e a equipe goiana tem 94%. Ainda assim, apesar de ter chances remotas de disputar mais uma Libertadores na sua história, a 12ª, o elenco do recordista de participações na competição, o Palmeiras, ainda acredita na vaga. ?Não podemos desistir, temos de fazer o nosso trabalho?, declarava o volante Márcio Guerreiro, após a sofrida vitória de sábado contra o time reserva do São Paulo por 2 a 1. Fora da zona de classificação, o time dirigido por Emerson Leão conta com 7% de chances de classificação. Com 61 pontos, seis atrás de Goiás e sete atrás do Fluminense, o Palmeiras precisa torcer, no mínimo, para que o Goiás empate pelo menos três de seus próximos confrontos. O time de Geninho encara o São Paulo, que deve jogar com o time reserva, no Serra Dourada, o Juventude, no Sul, o Flamengo, no Rio, e o Corinthians, na última rodada, em Goiânia. O Palmeiras teria de ganhar todas as suas partidas restantes. Os dois times ficariam com o mesmo número de pontos, 73, o mesmo número de vitórias, mas o Palmeiras teria um saldo de gols melhor que os três a mais atuais do time de Goiânia. Já para tentar a vaga do Fluminense, a equipe de Leão torce por resultados menos complicados. Precisa que o time de Abel, na pior das combinações, empate pelo menos duas vezes. O Flu encara o Atlético-MG, em casa, o Fortaleza, no Ceará, o Juventude, em casa, e termina o Brasileiro contra o próprio Palmeiras. As duas equipes ficariam com 73 pontos, mas os paulistas teriam mais vitórias. Mas isso tudo, é claro, só adianta se a equipe de Leão vencer todos os seus jogos. A começar pelo jogo desta quarta contra o Juventude, no Palestra Itália. No domingo, é a vez da Ponte Preta, em Campinas. Depois disso, o time encara parada difícil no Beira-Rio, contra o Inter, que ainda pode estar disputando o título com o Corinthians. Na última rodada, o confronto com o Fluminense pode decidir a 4ª vaga da Libertadores. Chances remotas - Entre os que se encontram fora da zona de classificação, o Cruzeiro vem atrás do Palmeiras, com apenas 3% de chances. A equipe de Paulo César Gusmão encara o Atlético-PR, no Mineirão, nesta quarta. Depois, vai até o Rio e pega o Botafogo. Paraná, fora, e São Caetano, em casa, completam os jogos do Cruzeiro, que precisa de um milagre. Por último, o Paraná, que também busca um milagre, tem só 1% de chances de obter vaga na Libertadores. A equipe paranaense enfrenta o Santos, nesta quarta, no Pacaembu, o Flamengo, em casa, o Cruzeiro, em casa, e, por fim, o Vasco, fora.