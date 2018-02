Soares diz que Flu não pode relaxar contra o Volta Redonda O atacante Soares mandou nesta sexta-feira um recado para seus companheiros de Fluminense: "Não podemos relaxar na Taça Guanabara". Clube que mais contratou e apontado como favorito ao título do Estadual do Rio, o time derrotou o Friburguense, por 1 a 0, na estréia da competição, e enfrentará no domingo um adversário bem armado taticamente: o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira. ?Espero a mesma vontade e dedicação daqui para frente. Temos que ter cuidado para não tropeçar?, disse Soares, que sonha com uma vaga entre os titulares. Ele disputa espaço com Alex Dias e Rafael Moura. ?Se tiver 15 minutos, tenho que fazer o máximo. Não posso pedir nada e a vaga se ganha nos treinamentos. Quem fica de fora, torce pelos companheiros?, disse Soares. Capitão do Fluminense, o meia Carlos Alberto confirmou o bom ambiente entre os atletas. ?A união e a amizade encontradas aqui nunca vi em lugar nenhum.?