Sob comando de Emily Lima, Brasil encara Costa Rica em Manaus

A técnica Emily Lima estreia nesta quarta-feira no comando da seleção brasileira feminina no Torneio Internacional, em Manaus. O primeiro desafio é contra a Costa Rica, às 22h15 (horário de Brasília), na Arena da Amazônia. Liderado por uma mulher pela primeira vez, o Brasil joga em busca do sétimo título. Em oito edições, deixou escapar a taça apenas em 2010, quando o Canadá sagrou-se campeão.

Substituta de Vadão, Emily prometeu implementar "o de melhor e de mais moderno para a CBF" ao assumir o cargo. A ideia da nova treinadora é ter uma seleção organizada defensivamente e capaz de fazer um jogo mais criativo na parte ofensiva. Para ela, o drible e a jogada individual são os diferenciais do futebol brasileiro. Além disso, vê a primeira competição como seu maior desafio.

Das 23 convocadas, 13 jogadoras disputaram os Jogos Olímpicos do Rio. A lateral-esquerda Tamires, a volante Thaisa, a meia Andressinha e a atacante Bia Zaneratto estão entre os destaques. A estrela Marta, 12 vezes consecutivas entre as indicadas ao prêmio de melhor do mundo, não apareceu na lista de Emily. Por não ser data Fifa, os clubes estrangeiros não têm obrigação de liberar suas jogadoras.

Vice-artilheira do Mundial Sub-20 – com cinco gols em quatro jogos -, a meia Gabi Nunes foi chamada para o lugar de Rosana e ganhou sua primeira chance na seleção principal. Com Formiga titular, a equipe brasileira priorizou a marcação e as jogadas de bola parada na primeira atividade em Manaus. Na segunda-feira, as goleiras Bárbara, Letícia e Vivi trabalharam separadamente com o treinador Izaque Rodrigues e depois se integraram ao grupo.

Após a estreia contra a Costa Rica, o Brasil enfrenta a Rússia no domingo (11) e a Itália na quarta-feira da próxima semana (14). As duas equipes com mais pontos no quadrangular disputam a final no dia 18 de dezembro, enquanto as outras duas seleções se enfrentam pelo terceiro lugar. Os jogos do Brasil serão transmitidos ao vivo pela Band, e todas as partidas da competição podem ser acompanhadas pelo canal por assinatura Bandsports.