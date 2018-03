Sob controle, Lúcio quer revanche Mais do que presente no jogo em que Camarões pôs fim à intenção do Brasil em ganhar a medalha de ouro na Olimpíada de Sydney, o zagueiro Lúcio foi autor de um "lance" dos mais destacados naquela partida, que ficou marcado como exemplo do total descontrole de parte da equipe. Ele agrediu com uma violenta cabeçada o meia Roger, no minuto em que Ronaldinho empatava o jogo e levava para a prorrogação a decisão da disputa de uma vaga para a semifinal da competição. Lúcio não fala mais sobre o assunto. Ele jamais se desculpou com o então atleta do Fluminense, hoje no Benfica. Ainda no Estádio The Gabba, na Austrália, local do confronto anterior, Lúcio tentou justificar a atitude na entrevista coletiva: "aconteceu num momento de vibração, para dar força à seleção". Depois, ríspido, ameaçou avançar sobre alguns repórteres. Dos jogadores inscritos para a Copa das Confederações, o zagueiro foi o único que enfrentou Camarões no ano passado. Entrou no decorrer da partida para substituir Fábio Bilica. Atuou mal, como todo o time, mas se transtornou ao não receber a bola de Roger, num contra-ataque do Brasil, e partiu para cima do "colega" com fúria. Hoje, além de poder ir à revanche, Lúcio pretende manter o controle. Ele estava contundido e, por isso, ficou fora do amistoso contra o Verdy Tokyo, no sábado, em Tóquio. Titular no time de Leão, tem algumas virtudes, mas ainda comete erros por ser afoito e desajeitado. Durante os últimos meses, teve de conviver com a lembrança amarga daquela eliminação precoce e traumática. Agora, acredita que chegou a hora de "dar o troco". "Quero honrar a camisa do Brasil; naquela oportunidade a seleção de Camarões foi competente, teve méritos, mas venceu numa jogada individual." Outros jogos - Nesta quarta-feira, pelo grupo A da Copa das Confederações, a França enfrenta a Coréia do Sul, em Daegu, e México e Austrália jogam em Ulsan. Esta chave vai ser disputada na Coréia do Sul. Pelo grupo B, o do Brasil, a partida entre Japão e Canadá completa a rodada, quinta-feira, em Niigata.