Sob efeitos da goleada em Minas, São Paulo é fechado para balanço

SÃO PAULO - Eliminado no Paulistão e na Libertadores em apenas quatro dias, o São Paulo já começa o planejamento para a disputa do Brasileiro. Faltando pouco mais de duas semanas de preparação para a estreia no torneio, dia 26, contra a Ponte Preta, em Campinas, o clube repensará o elenco e não descarta a saída ou chegada de jogadores. Segundo os dirigentes, Ney Franco está mantido no cargo até o final de seu contrato, em dezembro.

Segundo João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol, reuniões serão feitas com a comissão técnica para analisar o grupo. "Nós vamos fazer as devidas avaliações, como fazemos sempre que concluímos a participação em uma competição", explica, lembrando que o time está atrás de novos jogadores. "Nosso objetivo é permanentemente reforçar o elenco."

Quem está tocando as negociações é o diretor de futebol Adalberto Batista, que se recusa a dar nomes de jogadores que estão na mira. "Precisamos fazer pequenos ajustes e estamos vendo oportunidades de mercado. Sabemos que o nosso elenco é qualificado, mas com uma ou outra peça a gente deixa o grupo com capacidade de disputar bem o Brasileiro", disse.

O próprio comandante são-paulino reconhece que algumas posições são carentes no elenco, como as laterais e um atacante de velocidade pelas pontas, mas evitou falar abertamente sobre isso após a goleada de 4 a 1 sofrida para o Atlético-MG. "Tenho alguns tópicos em relação à contratação em algumas posições e prefiro tratar isso internamente com a diretoria. Já temos algumas coisas em andamento. Vamos anunciar as decisões quando elas forem tomadas", afirmou.

O substituto de Lucas, vendido ao Paris Saint-Germain, é o grande objetivo do São Paulo. O clube tentou o meia Montillo, que foi para o Santos. Correu atrás de Vargas, que se transferiu para o Grêmio, e até de Dudu, que atua no Dínamo Kiev (Ucrânia). Mas todas as negociações não deram certo.

Depois a diretoria sondou o atacante argentino Ignacio Scocco, do Newell's Old Boys. Ele é goleador, chuta forte e atua em velocidade pelos lados. Mas o atleta, que está emprestado pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, já deu a entender que prefere continuar na Argentina neste momento.