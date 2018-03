Sob forte chuva, Paysandu e Flu empatam Numa partida com quatro gols, três expulsões e muita chuva no primeiro e segundo tempos, Paysandu e Fluminense empataram por 2 a 2, no estádio do Mangueirão. César e Sorato, para os cariocas, e Welber e Robson, para o time paraense, foram os autores dos gols. O Fluminense começou a partida encurralando o time paraense em seu campo, mas só deu um chute a gol, aos cinco minutos, com Lopes. O Paysandu foi quem abriu o marcador aos 6 minutos. Welber aproveitou uma triangulação com Robson e Sandro, chutando rasteiro no canto direito de Kleber. Depois disso, o Papão da Curuzu conseguiu ajustar seu meio de campo e começou a pressionar a defesa carioca. Welber, Iarley e Wellington perderam três oportunidades de ampliar o marcador. O empate do Fluminense veio aos 36 minutos. César cabeceou no canto direito de Ronaldo, após cobrança de falta. E logo aos 5 do segundo tempo, o Fluminense virou o placar. Numa cobrança de escanteio, Sorato cabeceou sem chance para Ronaldo. Aos 9, Welber driblou Augusto na pequena área e foi derrubado: pênalti duvidoso, que Robson chutou com categoria no canto esquerdo. A partir daí, a partida se tornou violenta: Bruno e Robson foram expulsos pelo Paysandu, após jogadas violentas. Lopes também ganhou o vermelho. Mesmo com um homem a menos, o Paysandu suportou a pressão carioca até o final da partida, segurando um empate com gostinho de vitória. Ficha Técnica Paysandu: Ronaldo; Wellington, Gino, Jorginho e Luiz Fernando; Bruno, Sandro, Lecheva, Welber; Robson e Iarley. Técnico: Dario Pereyra. Fluminense: Kleber; Jancarlos, Marcão, Augusto e César; Marciel (Djair), Zada (Marcelo), Carlos Alberto, Jadilson; Lopes e Sorato. Técnico: Renato Gaúcho. Árbitro: Paulo César de Oliveira (Fifa, SP) Cartão Amarelo: Augusto, Jancarlos, Zada, Robson e Sandro. Cartão Vermelho: Bruno, Robson e Lopes Renda e Público: não fornecidos Local: Mangueirão classificação