Sob forte frio, Sócrates joga 12 minutos De barba grisalha, alguns quilos a mais e luvas para esquentar as mãos do intenso frio que assola a Inglaterra, o meia Sócrates jogou apenas 12 minutos pelo time amador do Garforth Town e esteve prestes a marcar um gol logo quando entrou na partida, aos 33 minutos do segundo tempo. O confronto contra o Tadcaster United terminou empatado por 2 a 2. Aproximadamente 1.300 torcedores compareceram ao estádio no Norte do país para ver o ex-jogador da Seleção Brasileira, hoje com 50 anos. ?Está muito frio. Quando sai do campo me deu uma tremenda dor de cabeça, porque não estou acostumado. A última vez que vi neve faz anos e anos?, disse por meio de um intérprete.