Sob frio, Inglês tem rodada neste sábado Se o frio deixar, 10 partidas serão disputadas neste sábado pelo Campeonato Inglês. Na última quarta-feira, três jogos tiveram de ser adiados por causa da neve. O líder Chelsea, que está 11 pontos à frente do Manchester United (52 a 41), tem tudo para terminar o ano com sua 18ª vitória em 20 rodadas. Em casa, jogará contra o desesperado Birmingham, penúltimo colocado com 13 pontos. O bilionário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, não se cansa de reforçar a equipe e agora está prestes a acertar a contratação do meia português Maniche, do Dínamo de Moscou (Rússia). A intenção é cobrir a ausência do ganês Essien, que disputará a Copa da África entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro e depois terá de cumprir suspensão nos dois jogos das oitavas-de-final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, nos dias 21 de fevereiro e 7 de março. O Liverpool receberá o West Bromwich e se vencer completará 10 vitórias seguidas na competição. O time tem 37 pontos, mas dois jogos a menos que Manchester e Chelsea. Em quatro confrontos que disputou até hoje contra o West Bromwich, o Liverpool venceu todos, marcou 16 gols e não levou nenhum. Outras partidas deste sábado: Aston Villa x Arsenal; Charlton x West Ham; Tottenham x Newcastle; Manchester United x Bolton; Wigan x Blackburn; Middlesbrough x Manchester City; Sunderland x Everton; e Portsmouth x Fulham.