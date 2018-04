Sob neve, Manchester City vence fora e persegue Chelsea

Nem a chuva e nem a neve pararam o Manchester City nesta sexta-feira. Em sua busca para alcançar o Chelsea na tabela, o time do técnico Manuel Pellegrini derrotou o West Bromwich por 3 a 1, fora de casa, nesta rodada do Boxing Day. A partida foi disputada sob muita neve no segundo tempo.

Para evitar maiores riscos, os atuais campeões marcaram todos os três gols ainda na etapa inicial, quando somente a chuva atrapalhava o jogo - a neve só caiu depois do intervalo. E, diante do mau tempo, o Manchester soube segurar as investidas do rival, que só conseguiu descontar aos 41 minutos do segundo tempo.

Os visitantes abriram o placar aos 8 minutos, após falha do goleiro. Foster saiu mal dentro da pequena área e a bola sobrou para o brasileiro Fernando, que bateu de meia bicicleta, quase caindo no gramado.

Cinco minutos depois, a defesa do West Bromwich voltou a falhar. Desta vez, foram os zagueiros, na saída de bola. David Silva aproveitou a chance e, ao entrar na área, foi derrubado. Na cobrança, Yaya Touré mandou no canto direito de Foster e ampliou a vantagem dos visitantes.

O terceiro gol foi semelhante. O City fez a roubada na intermediária e a bola sobrou para David Silva bater com categoria no canto. O goleiro só assistiu ao lance. O gol praticamente definiu a partida aos 34 minutos.

Mas o City ainda precisaria resistir à neve no segundo tempo para confirmar a vitória. Com o gramado praticamente todo branco, o West Bromwich buscou seu gol de honra, com Brown Ideye, após falha de Hart, que não segurou a bola dentro da área.

Com o triunfo, o City chegou aos 42 pontos e manteve a diferença de três pontos para o líder Chelsea, que também venceu na rodada. Mais cedo, o time de José Mourinho derrotou o West Ham por 2 a 0.

A terceira colocação da tabela pertence ao outro time de Manchester. O United chegou aos 35 pontos, ainda distante dos rivais na briga pelo título, ao bater o Newcastle por 3 a 1, no Old Trafford.

O time de Louis Van Gaal chegou ao seu 8º jogo sem derrota no inglês com dois gols de Wayne Rooney, aos 23 e aos 36, e um de Robin van Persie, aos 8 do segundo tempo. Cisse balançou as redes pela equipe visitante, aos 42 minutos da etapa final.

Com uma campanha irregular no Inglês, o Liverpool voltou a vencer após três tropeços seguidos. Fora de casa, bateu o Burnley por 1 a 0, com gol de Raheem Sterling aos 17 minutos da segunda etapa. O Liverpool ocupa agora o nono lugar da tabela, com 25 pontos.

Ainda pela rodada do Boxing Day, o Southampton venceu o Crystal Palace por 3 a 1 e subiu para o quarto lugar da tabela, com 32 pontos, desbancando o West Ham (31) para a quinta posição.

O Tottenham derrotou o Leicester City por 2 a 1, longe do seu estádio, enquanto o Swansea City bateu o Aston Villa por 1 a 0. Pelo mesmo placar, o Stoke City venceu o Everton. E o Hull City superou o Sunderland por 2 a 1.