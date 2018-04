Sob neve, Manchester United só empata com Tottenham pelo Campeonato Inglês

LONDRES - Depois de quatro vitórias seguidas pelo Campeonato Inglês, o Manchester United voltou a tropeçar neste domingo. Jogando embaixo de neve em Londres, o líder da competição ficou no empate em 1 a 1 com o Tottenham. Dempsey marcou o gol dos donos da casa aos 47 minutos do segundo tempo.

Apesar do empate, o Manchester United ainda tem relativa folga na ponta da classificação, com 56 pontos, cinco a mais que o Manchester City. Já o Tottenham, com 41, aparece no quarto lugar, brigando diretamente com o também londrino Chelsea, que tem 45 pontos.

Com temperatura negativa no White Hart Lane, o Manchester saiu na frente aos 25 minutos. Cleverley levantou na área e o oportunista Van Persie estava bem posicionado para cabecear firme e fazer o 18.º gol dele em 23 rodadas do Campeonato Inglês, do qual é artilheiro.

Quando o Manchester já comemorava a vitória embaixo de muita neve, o Tottenham conseguiu o empate. Após cruzamento da esquerda, De Gea tirou de soco. A bola caiu com Lennon, que rolou para o meio. Ali, o americano Dempsey chutou e mandou para o fundo das redes para o delírio da torcida.