Sob olhar do novo presidente, Palmeiras vence a primeira no Paulistão

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No primeiro jogo sob a administração de Paulo Nobre, eleito presidente na última segunda-feira, o Palmeiras derrotou o Oeste por 3 a 1, na noite desta quarta, no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. Com a vitória, o time conseguiu se recuperar do empate sem gols com o Bragantino na estreia e chegou aos quatro pontos no Paulistão.

Vivendo uma momento de reformulação, agora com um novo diretor executivo - a contratação de José Carlos Brunoro para o cargo foi oficializada na noite desta quarta-feira -, o Palmeiras tenta dar uma resposta também dentro de campo. Para ajudar, o presidente Paulo Nobre foi a São José do Rio Preto para apoiar o time e torcer por uma vitória.

Em relação ao empate com o Bragantino no Pacaembu, o técnico Gilson Kleina fez apenas uma alteração. O atacante Luan, que tem sido muito criticado pela torcida e pediu para deixar o clube, ficou na reserva, sendo substituído por Maikon Leite. Enquanto isso, o meia chileno Valdivia, finalmente recuperado de lesão, entrou em campo no segundo tempo.

Atrás de maior arrecadação, o Oeste optou por levar o jogo desta quarta-feira para São José do Rio Preto, cidade onde tem um estádio maior do que o seu em Itápolis. E a tática deu certo, com o grande número de palmeirenses que foi ao Teixeirão. Assim, apoiado por sua torcida no interior paulista, o Palmeiras foi para o ataque desde o apito inicial.

Apesar da pressão, o Palmeiras tinha dificuldade para finalizar as jogadas. O placar quase foi aberto aos 14 minutos, quando Peterson desviou contra o próprio gol, após cobrança de escanteio, e o goleiro Fernando Leal fez milagre para evitar a vantagem palmeirense. O Oeste assustou em falta batida por Serginho aos 22, mas Fernando Prass defendeu.

O primeiro gol palmeirense saiu aos 26 minutos. No cruzamento de Ayrton, Souza cabeceou e a bola sobrou para Barcos, sozinho na área, chutar forte - assim, o argentino se redimiu do pênalti perdido na estreia contra o Bragantino. Em contra-ataque aos 32, Wesley cruzou e Patrick Vieira acertou um bonito voleio, fazendo 2 a 0 para o Palmeiras.

No segundo tempo, o Palmeiras diminuiu um pouco o ritmo. Sem pressionar tanto, acabou dando mais espaço para o adversário. Assim, o Oeste assustou aos sete minutos, quando Serginho arriscou de longe e exigiu grande defesa de Fernando Prass. Percebendo a queda de produção palmeirense, Gilson Kleina colocou Valdivia em campo aos 18 minutos.

Sem jogar desde o dia 6 de outubro, quando sofreu contusão no clássico com o São Paulo, Valdivia entrou no lugar de Patrick Vieira. Logo na sequência, Serginho fez boa jogada individual e marcou o gol do Oeste aos 18 minutos. A resposta palmeirense quase veio aos 29, quando Ayrton teve uma chance incrível, mas Fernando Leal defendeu.

Maikon Leite também teve uma ótima chance aos 33 minutos, mas chutou para fora. Já aos 35, o chute de Valdivia passou perto. O terceiro gol palmeirense acabou saindo só aos 44 e foi marcado por Luan, que tinha entrado pouco antes no lugar de Maikon Leite. Assim, o Palmeiras ganhou por 3 a 1 e o presidente Paulo Nobre já começa o mandato com uma vitória.

OESTE 1 x 3 PALMEIRAS

OESTE - Fernando Leal; Eduardo Luiz, Dezinho e Liger; Dedê, Peterson, Paulo Victor, Wanderson e Jefferson (Lelê); Jheimy (Marcinho) e Serginho. Técnico: Luís Carlos Martins.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Wesley, Souza (João Denoni) e Patrick Vieira (Valdivia); Maikon Leite (Luan) e Barcos. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Barcos, aos 26, e Patrick Vieira, aos 32 minutos do primeiro tempo; Serginho, aos 18, e Luan, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Braghetto.

CARTÕES AMARELOS - Dezinho, Juninho, Eduardo Luiz, Lelê e Mauricio Ramos.

PÚBLICO - 11.166 pagantes.

LOCAL - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP).

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

48min - Fim de jogo em São José do Rio Preto!

45min - Três minutos de acréscimo.

44min - GOOOOOOOOOOOOLL DO PALMEIRAS!! Barcos vai até a linha de fundo e passa de calcanhar para Valdivia. O chileno cruza e Luan pega de primeira para marcar o terceiro e sacramentar a vitória do Palmeiras.

43min - Valdivia tenta sair em contra-ataque, mas recebe a falta.

42min - Luan tenta o cruzamento, mas a bola pega no zagueiro e sai pela lateral.

38min - Com algumas vaias da torcida, entra Luan e sai Maikon Leite.

37min - Após troca de passes entre Barcos e Valdivia, o argentino corta o zagueiro e manda para fora.

35min - Valdivia recebe na entrada da área e arrisca. A bola passa perto da trave e assusta Fernando Leal.

33min - Valdivia deixa Maikon Leite na cara do gol, mas o atacante bate por cima e desperdiça ótima oportunidade.

29min - Ayrton perde gol incrível! Em baixo da trave, o lateral-direito pegou errado na bola e o goleiro conseguiu defender com o pé.

26min - Wanderson arrisca em chute forte e Fernando Prass, seguro, faz a defesa.

22min - Alteração no Palmeiras: sai Souza, entra João Denoni.

19min - GOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO OESTE!! Serginho recebe pela direita, corta para o meio e bate sem chances para Fernando Prass.

18min - Kleina atende ao pedido dos torcedores: sai Patrick Vieira, entra Valdivia.

16min - Alteração no Oeste: entra Marcinho Beija-Flor, sai Jheimy.

14min - A torcida começa a pedir a entrada de Valdivia.

13min - Wanderson manda para dentro da área e a zaga palmeirense afasta de cabeça.

INFORMAÇÃO: Em andamento, pela Libertadores: São Paulo 4 x 0 Bolívar

10min - Lelê tenta cavar um pênalti e recebe o cartão amarelo.

9min - Alteração no Oeste: sai Jerffeson, entra Lelê.

9min - Ayrton arrisca de falta e Fernando Leal espalma, afastando o perigo.

6min - Serginho arrisca chute forte e Fernando Prass faz ótima defesa!

4min - Patrick Vieira chuta fraco e Fernando Leal agarra com tranquilidade.

2min - Wanderson faz boa jogada e chuta forte de fora da área. Porém, a batida sai sem direção e a bola vai pela linha de fundo.

0min - Começa o segundo tempo!

PRIMEIRO TEMPO

46min - Fim do primeiro tempo!

42min - Patrick Vieira faz ótima jogada pela esquerda e, mesmo sem ângulo, bate cruzado para a defesa do goleiro.

41min - Após boa troca de passes do Palmeiras, Ayrton recebe pela direita e chuta forte. Fernando Leal faz ótima defesa.

39min - Wanderson tenta jogada dentro da área, mas acaba caindo e o árbitro manda o jogo seguir.

36min - Maikon Leite tenta afastar a bola manda para trás. Maurício Ramos divide com o atacante e o Palmeiras ganha tiro de meta.

32min - GOOOOOOOOOOOOOLL DO PALMEIRAS!! Após bela troca de passes, Wesley cruza para Patrick Vieira, que acerta um lindo voleio e amplia o placar para o Alviverde.

31min - Desta vez em jogada individual, Wanderson quase surpreende Fernando Prass.

29min - Wanderson arrisca em cobrança de falta, mas a bola passa ao lado do gol defendido por Prass.

26min - GOOOOOOOOOOOOOLL DO PALMEIRAS!!Ayrton cruza de três dedos, Souza desvia e a bola sobre para Barcos. O argentino bate com frieza e abre o placar para o Palmeiras.

25min - O jogo é aberto em São José do Rio Preto. As duas equipes se arriscam no ataque.

22min - Serginho cobra falta no canto de Prass, mas o goleiro se estica todo e manda para escanteio.

17min - Peterson arrisca de fora da área, mas pega mal na bola e manda direto para fora.

14min - Após cobrança de escanteio, a bola é desviada por Peterson e Fernando Leal salva com grande defesa. Quase gol contra!

13min - Souza cobra falta para dentro da área, a bola pega efeito e quase encobre Fernando Leal.

12min - Após bela troca de passes, Maikon Leite gira na frente do marcador e arrisca batida colocada, mas o atacante manda por cima do gol do Oeste.

9min - Serginho arrisca de longe, bate forte e Fernando Prass faz ótima defesa.

7min - Wesley cruza pelo lado esquerdo, mas a bola passa por todo mundo e acaba nas mãos de Fernando Leal.

7min - Wesley tenta lançamento para Maikon Leite, mas a zaga antecipa e faz o corte.

5min - Oeste tenta jogar no contra-ataque, mas erra muitos passes no setor ofensivo.

3min - Maikon Leite arrisca chute cruzado, mas Fernando Leal faz boa defesa.

2min - Jheimy tenta cabeçada, mas manda por cima do gol.

1min - Barcos tenta jogada individual pela direita, mas a zaga corta para escanteio.

0min - Começa a partida em São José do Rio Preto!