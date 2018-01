Sob olhares de Aguirre, Rafael Carioca treina e é relacionado no Atlético-MG

A principal novidade foi a presença do volante Rafael Carioca. Ele deixou o treino da última sexta-feira mais cedo por causa de um pisão no pé, mas mostrou que não passou de um susto e foi relacionado para o duelo deste domingo, às 17 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

A única dúvida que Giacomini mantém é quem será o substituto de Leandro Donizete, suspenso. Durante a semana, ele testou Lucas Cândido e Eduardo. Na lugar de Dátolo, que não joga pelo terceiro cartão amarelo, entra Thiago Ribeiro.

O Atlético é o segundo colocado no Brasileirão com 66 pontos e buscará a vitória para garantir o vice-campeonato - atualmente tem um ponto de vantagem sobre o Grêmio, que visitará o lanterna e rebaixado Joinville no mesmo horário.

O provável Atlético que entrará em campo terá: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Lucas Cândido (Eduardo) e Giovanni Augusto; Luan, Thiago Ribeiro e Lucas Pratto.

Confira os 23 jogadores do Atlético-MG relacionados para a partida:

Goleiros - Victor, Uilson e Rodolfo

Laterais - Marcos Rocha, Douglas Santos, Mansur e Patric

Zagueiros - Leonardo Silva, Tiago, Jemerson e Jesiel

Volantes - Josué, Eduardo, Danilo Pires, Rafael Carioca e Lucas Cândido

Meias - Giovanni Augusto, Dodô e Cárdenas

Atacantes - Luan, Carlos, Thiago Ribeiro e Lucas Pratto