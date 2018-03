Sob olhares de Taffarel e sem Ceará, Antonio Carlos faz testes em treino do Inter

O técnico Antonio Carlos começou a semana realizando testes no Inter para o confronto diante do Fluminense, quarta-feira, no Beira-Rio, pela Copa da Primeira Liga. Nesta segunda à tarde, o comandante colorado dividiu o elenco em três equipes e comandou uma atividade tática no CT do Parque Gigante.

O destaque ficou por conta da presença de Taffarel. Atual preparador de goleiros da seleção brasileira, o ex-jogador de 50 anos foi ídolo quando vestiu a camisa do Inter no início de carreira. Ele esteve na atividade desta segunda para observar o trabalho de Danilo Fernandes.

Quem sequer apareceu em campo foi o lateral Ceará. O veterano de 36 anos não se recuperou da lesão no pé esquerdo sofrida na derrota de sábado para o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho. Por isso, deve ficar de fora do duelo contra o Fluminense e dar lugar a Junio ou Alemão, que ainda não estreou pelo clube.

Antonio Carlos não deu pistas sobre a escalação que utilizará na quarta. Em meio ao desgaste dos jogadores neste início de ano, ele pode poupar algumas peças ou até escalar uma equipe inteira reserva.

Nesta segunda, o time de colete branco atuou com: Jacsson; Alemão, Klaus, Paulão e Uendel; Charles, Rodrigo Dourado e D'Alessandro; Diego, Nico Lopez e Brenner. Durante a atividade, no entanto, Junio, Anselmo, Valdivia e Carlinhos foram testados, o que aumentou o mistério para quarta.