Sob pressão, Coritiba enfrenta o Olímpia O Coritiba joga nesta terça-feira (17), às 19h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, contra o Olímpia, de Assunção, Paraguai, as suas esperanças de se classificar para a segunda fase da Copa Libertadores da América. Depois da desastrosa estréia contra o Sporting Cristal, no Peru, quando perdeu por 4 a 1, a equipe não pode mais perder pontos. O técnico Antônio Lopes também sabe que a situação não permite mais erros. Para piorar, a torcida está com pouca paciência e na rodada de final de semana chegou a pedir a cabeça do técnico, mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre o Malutrom. Para Lopes, essa manifestação da torcida é normal, mas ele pede mais calma. ?O importante é o torcedor vibrar com sua equipe. Esperamos que nesta partida possamos contar com o apoio de todos eles?, afirmou. Na segunda-feira, Lopes treinou várias jogadas de contra-ataque. Segundo ele, o time partirá para cima do Olímpia, mas quer sua equipe preparada para uma eventual pressão paraguaia. ?Temos jogadores com uma saída rápida de jogo e devemos investir nessas opções para surpreender?, disse. O meia Márcio Egídio, além dos alas Adriano e Jucemar devem ser os atletas mais acionados nessa partida. O técnico deve manter o mesmo time que terminou o jogo pelo campeonato regional, com exceção do goleiro Fernando, que se recuperou de lesão e volta no lugar de Douglas, e o volante Reginaldo Nascimento deve retornar para a zaga na vaga de Nivaldo. Apesar de toda expectativa, a torcida não verá a estréia do atacante Aristizábal, maior estrela do elenco. Por falta de condições físicas, o atleta deve ser poupado para o terceiro jogo, contra o Rosário Central, na Argentina. O Olímpia estava com treino previsto para a noite de segunda-feira, em Curitiba. A equipe paraguaia, três vezes campeã da Copa Libertadores também perdeu sua primeira partida, em casa, para o Rosário e deve iniciar o jogo de forma ofensiva. A equipe que perder terá problemas rumo à classificação.