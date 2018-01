Sob pressão, Coritiba estréia contra CFZ O Coritiba entra em campo nesta quarta-feira contra o CFZ, em Planaltina (DF), pela primeira rodada da Copa do Brasil, com o objetivo de vencer e fazer sua torcida esquecer a má campanha no campeonato estadual. O time tem decepcionado no âmbito regional e o técnico Antônio Lopes já começa a ter o seu trabalho questionado devido à irregularidade da equipe. A partida de volta acontece no dia 16, no estádio Willie Davis, em Maringá, onde o Coritiba está concentrado durante o campeonato paranaense. O atacante Luiz Carlos, que não jogou no final de semana, acredita em um bom resultado e pode voltar nesta partida. "Precisava pegar um pouco mais de condicionamento e estou conseguindo isso. Quero entrar para jogar um bom futebol", disse. O técnico Antônio Lopes ganhou os reforços de Batatinha e Jackson para as próximas rodadas.