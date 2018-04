Sob pressão, Flamengo enfrenta o Sport no Maracanã

Veja também:

Cheio de desfalques, Sport encara o Flamengo no Rio

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Quando era marcado por Zé Roberto, Lenon não gostou da forma como o companheiro o acossou e revidou com um empurrão. Além disso, o jovem volante de 19 anos tentou dar uma "voadora" no meia. Quem estava próximo ao lance separou os dois, evitando a briga. Depois, o técnico Andrade conversou com eles e preferiu minimizar o fato.

O episódio dá a medida de como andam os nervos dos jogadores para o importante jogo contra o Sport. Se o Flamengo ainda pretende alcançar o grupo dos quatro primeiros colocados do Brasileirão, que se classificam para a Libertadores de 2010, não pode nem pensar em outro resultado que não seja a vitória neste sábado - está em 11.º lugar.

Diante da pressão pela vitória, Andrade testou uma formação mais ofensiva durante a semana, mesmo sem a presença do atacante Adriano, que estava com a seleção brasileira. A tendência é que, com a suspensão do volante Willians, o treinador opte por manter Zé Roberto no time, auxiliando Petkovic na armação de jogadas para um ataque forte, com dois homens de área: Denis Marques e Adriano.