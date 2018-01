Sob pressão, Fluminense demite técnico Joel Santana O Fluminense ainda não conseguiu colocar ordem na casa. Cerca de dois meses depois de assumir o comando do clube, o técnico Joel Santana foi demitido neste sábado pela diretoria. O anúncio foi feito pelo coordenador Branco. Ele é o sétimo treinador a perder o cargo na equipe em menos de um ano e meio. Joel chegou com a missão de organizar o time dentro de campo, que não estava rendendo o esperado pelos torcedores. No início da temporada, o Fluminense promoveu uma grande reformulação no elenco, tentando evitar os transtornos do ano passado, quando quase caiu no Brasileirão. No entanto, Joel não obteve sucesso e sequer classificou a equipe para as semifinais da Taça Rio. Na Copa do Brasil, o clube ainda disputa uma vaga às quartas-de-final contra o Bahia - o primeiro duelo, realizado no Maracanã, terminou empatado por 1 a 1. Ao todo, Joel comandou 10 jogos no Fluminense, com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas. Antes dele, o time das Laranjeiras tinha o comando de Paulo César Gusmão, que também foi mal no Carioca. Além deles, fracassaram no clube Josué Teixeira, Oswaldo de Oliveira, Paulo Campos e Ivo Wortmann. O substituto ainda não foi anunciado. Segundo Branco, quatro nomes são estudados. O favorito para o cargo é Renato Gaúcho, que deixou o Vasco após a eliminação na Copa do Brasil e no Estadual do Rio - a torcida gritou o nome dele no jogo contra o Bahia. Outro nome forte é o de Abel Braga, que deve deixar o Internacional. Leão, sem clube, e Waldemar Lemos, da Cabofriense, também aparecem na lista. (Com Sílvio Barsetti)