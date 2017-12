Sob pressão, Guarani encara o Vasco O sonho de somar pontos em casa, no Estádio Brinco de Ouro, virou pesadelo. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Guarani tem de se superar diante do Vasco, neste domingo, às 16 horas, em Campinas, pelo Torneio Rio-São Paulo, para escapar da pressão dos torcedores. O técnico Zé Mário até admite protestos, mas não durante o jogo. O Guarani soma 15 pontos e ocupa o sétimo lugar na classificação, o que, para o técnico, evidencia que o time tem amplas condições de lutar por vaga nas semifinais. Com o zagueiro Aderaldo e o volante Alexandre suspensos, Edu Dracena volta à defesa e Sangaletti deve ser deslocado para o meio-campo, com Gláuber como terceiro zagueiro. O meia Luís Fernando Martinez, recuperado de gripe, tem vaga certa. No ataque, Rafael Silva é o novo titular, com Léo no banco de reservas. No Vasco, o técnico Evaristo de Macedo elogiou o Guarani e lembrou que no Rio-São Paulo todas as partidas são difíceis e é preciso ficar atento à marcação. Os zagueiros André Leone e Gomes devem ser mantidos na equipe titular, apesar da recuperação de Géder e João Carlos, que ainda estão sem ritmo. O artilheiro Romário encara o confronto como mais uma chance de marcar gols e assegurar vaga na seleção, mas também frisou que a equipe paulista está bem preparada. Euller, ainda com dores no pé esquerdo, deve ser substituído por Léo Lima. Ricardo Bóvio atua no meio-de-campo no lugar de Jamir, contundido. O meia Felipe assegurou que os problemas financeiros do clube não vão interferir no rendimento da equipe. Segundo ele, todos estão atuando para provar que são atletas, não mercenários.