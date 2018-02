Sob pressão, Guaratinguetá estréia em casa contra Marília Caçula no Campeonato Paulista, o Guaratinguetá vai fazer sua estréia em casa sob pressão, depois de ter perdido na estréia para o São Caetano por 2 a 0, no ABC. Já o Marília entra em campo neste domingo, às 17 horas, no reformado Estádio Dario Rodrigues Leite, mais tranqüilo, defendendo a liderança depois de vencer o Santo André, por 3 a 0. A partida contra o São Caetano trouxe mais do que uma derrota para o Guaratinguetá. O técnico Carlos Rabelo ganhou dúvidas para definir a equipe. Tentando se recuperar, o a equipe deve ter apenas uma mudança: Giovani entra na lateral, no lugar de Alex Silva. Jenílson pode ser escalado no ataque, mas essa alteração não está confirmada. No Marília, resta uma dúvida para o técnico Roberto Cavalo definir o time. Frontini, se recuperando de contusão, pode aparecer entre os titulares, no lugar do recém-contratado Eninho. Fabiano Gadelha, que entrou bem na vitória sobre o Santo André, vai ocupar a vaga de Juninho. Ficha técnica: Guaratinguetá x Marília Guaratinguetá - Edson Bastos; Carlinhos, Rafael Pedro e Jeci; Giovani, Magal, Tobi, Alê, Michel e Galego; Alex André. Técnico - Carlos Rabelo. Marília - Júlio César; Bruno Ribeiro, Dedimar, Renê e Dickson; Fernando, Fábio Recife, Fabiano Gadelha e Wellington Amorim; Basílio e Frontini. Técnico - Roberto Cavalo. Horário - 17 horas. Árbitro - Robério Pereira Pires. Local - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.