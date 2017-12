Sob pressão, Santos tenta reagir Os jogadores do Santos entram em campo, neste domingo, pensando no presidente do clube, Marcelo Teixeira. E no próprio futuro, claro. A partida contra o Inter, às 18h10, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, vale a honra do elenco nesse fim de temporada. Não se faz contas pela Copa Sul-Americana ou mesmo Libertadores. O duelo será no ABC, com portões fechados, por causa da pena imposta aos santistas por causa das invasões no jogo contra o corinthians na Vila. Os três pontos servirão apenas e tão somente para limpar a barra do time após a humilhante goleada sofrida na última rodada do Brasileiro para o Corinthians: 7 a 1. Pouco importa ainda se uma vitória sobre o Inter dará mais vantagem para o algoz da surra inesquecível do último domingo. Se o Corinthians vencer seu compromisso frente ao Coritiba ? e o Inter derrapar diante do Santos ?, o clube de Parque São Jorge, virtual campeão nacional, abre mais vantagem para o segundo colocado. Para o time santista, pouco importa. ?É claro que não pensamos em ajudar o Corinthians. Mas ao mesmo tempo queremos a vitória a todo custo. O que nos interesse nesse momento é vencer o nosso jogo. Não vamos pensar em ninguém, somente no Santos?, disse o atacante Cláudio Pitbull, que disputa uma vaga no ataque com Basílio. A partida contra o Inter também será a primeira das cinco que restam ao time na temporada. No meio da semana, o presidente Marcelo Teixeira visitou o CT Rei Pelé para uma conversa franca com seus jogadores. Pediu 15 pontos até o fim do Brasileiro. Ou seja: cinco vitórias nas cinco partidas restantes. A conta começa neste domingo. ?Ficaríamos então com 70 pontos e assim terminaríamos o Brasileiro de maneira honrosa?, disse Marcelo Teixeira. Ninguém na equipe ousa contestar o presidente e dono do time. ?Faremos de tudo para conseguir as cinco vitórias?, disse Fabinho. O técnico Nelsinho Baptista prepara mudanças ? sobretudo no esquema tático de jogo. O Santos adotará um 4-3-1-2 no Anacleto Campanella, conforme denunciou a prancheta do chefe no último coletivo antes da partida. No treino de sexta-feira à tarde, em Atibaia, para um público de pouco mais de dez pessoas, todos hospedes do hotel, Nelsinho mostrou ao time o que tinha em mente. O Santos da prancheta era o time de vermelho, com dois laterais e dois beques à frente do goleiro Mauro, uma linha de três volantes em meia lua, formada por Heleno, Fabinho e Wendel, que substitui Ricardinho, na seleção, e Giovanni entre esse trio e os dois atacantes. O maestro da Vila teria função dupla: armador e finalizador. ?O que vale daqui para o fim do ano é vencer as partidas e observar os atletas. Continuo dizendo que todos os jogos do Brasileirão têm igual importância?, disse Nelsinho. Após a partida, o elenco retorna para Atibaia, onde ficará até quarta-feira. O treinador continua sua avaliação no elenco. No dia 26 de dezembro, quer começar a pré-temporada já com o grupo formado.