Sob pressão, Sport tenta começar reação, diante do Atlético-PR

O risco de rebaixamento assusta a torcida do Sport, mas os jogadores e o técnico Péricles Chamusca prometem uma reação. Os dirigentes do clube, inclusive, tiveram uma reunião com o elenco na última quinta-feira, em que deram apoio ao grupo e mostraram confiança na luta para não cair no Brasileirão.

Para enfrentar o Atlético-PR, o Sport terá alguns desfalques importantes. O lateral-esquerdo Dutra e os zagueiros Durval e Juliano estão suspensos, enquanto o meia Fabiano está com uma contusão no pé direito. Em compensação, Igor, Andrade e Luciano Henrique voltam após cumprir suspensão.