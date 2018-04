Sob risco de rebaixamento, Sassuolo anuncia novo técnico

SASSUOLO - O Sassuolo anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Alberto Malesani, com passagem por mais de dez clubes, apenas um dia após definir a demissão de Eusebio di Francesco. A mudança é uma tentativa de evitar o rebaixamento da equipe, que está em antepenúltimo lugar no Campeonato Italiano, na sua temporada de estreia na elite.

Malesani, de 59 anos, comandou anteriormente Chievo Verona, Fiorentina, Parma, Verona, Modena, Udinese, Empoli, Siena, Bologna, Genoa e Palermo, todos na Itália, além do Panathinaikos, da Grécia.

Apesar de algumas boas atuações no Campeonato Italiano, como a histórica vitória por 4 a 3 sobre o Milan, quando o atacante Domenico Berardi, de 19 anos, marcou os quatro gols da sua equipe, e outros bons resultados, como o empate por 1 a 1 com o Napoli, as derrotas consecutivas para Torino e Livorno custaram caro para o clube e Di Francesco.

O Sassuolo, então, optou por demitir o técnico e procurou Ciro Ferrara e Filippo Inzaghi, dois grandes nomes da história do futebol italiano, mas ambas as propostas foram recusadas. Assim, optou por Malesani, que vai estrear no próximo domingo, em casa, contra o Hellas Verona.