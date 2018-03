Sob tensão, Leão muda comportamento O técnico da seleção brasileira, Emerson Leão, deixou claro logo ao desembarcar na capital japonesa que vive sob forte tensão e está pouco afeito ao diálogo. Ele foi indelicado até com um pequeno grupo de torcedores, que esperavam a delegação do Brasil no aeroporto de Nagoya, onde vive a maior colônia brasileira no Japão. Evitou autógrafos e cumprimentos e negou-se a dar entrevista - abriu exceção para a TV Globo. Horas depois, no Ana Hotel, virou o rosto para não ser fotografado e afastou-se dos repórteres com gestos. A desgastante viagem de quase 30 horas deve ter contribuído para o mau humor do treinador. Depois de seguir, contrariado, para seu quarto, desceu para o bar central do hotel e ficou conversando com um amigo. O comportamento de Leão reflete a atual situação da seleção. A equipe tem de fazer boa campanha na Copa das Confederações, de 30 de maio a 10 de junho, para a comissão técnica trabalhar com mais tranqüilidade para o jogo com o Uruguai, em 1º de julho, pelas Eliminatórias do Mundial de 2002. Uma derrota para os rivais sul-americanos, em Montevidéu, aumentaria a ameaça de o Brasil ficar fora da Copa e certamente representaria o afastamento de Leão do cargo. Como a seleção não vai poder contar com os principais jogadores na Copa das Confederações, é bem possível que a direção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) seja condescendente com um desempenho ruim da equipe nessa competição. Mas se o time fracassar e não passar da primeira fase, a demissão do treinador pode ser anunciada mais cedo. Ranking - Na entrevista à TV Globo, Leão disse que seu novo objetivo é o de reconduzir o Brasil ao primeiro lugar do ranking da Fifa, posição que hoje pertence a atual campeã do mundo, a França. Ele reiterou que o fato de os jogadores mais badalados do País não constarem da relação para a disputa da Copa das Confederações não significa demérito aos convocados. "É sempre gratificante estar na seleção, a motivação é a mesma. Cada um deles aqui vai ter de agarrar com unhas e dentes a oportunidade." Leomar - Considerado como fundamental no esquema tático de Leão, o volante Leomar apresentou-se à seleção com dores na coxa direita, em decorrência de uma pancada na partida entre Sport e Santa cruz, no fim de semana, pelo Campeonato Pernambucano. Ele foi avaliado pelo médico José Luís Runco e liberado em seguida. "Tenho de me cuidar bem para ser titular", declarou Leomar, um jogador cuja principal característica é a de tocar a bola para o lado. De acordo com Leão, Leomar é "nota 7" e, por isso, tem de estar na seleção.