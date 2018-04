Sob tensão, Santos encara o Paraná em Curitiba

O Santos faz boa campanha e está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Mas joga sob tensão neste domingo, em Curitiba, às 18h10, contra o desesperado Paraná. O motivo é o risco de fracassar na terceira tentativa seguida de garantir a classificação para a Libertadores. O técnico Vanderlei Luxemburgo jamais imaginou que, após dar mostras de recuperação no returno, o time fosse chegar à penúltima rodada do Brasileiro precisando da vitória para não pôr a perder o sonho de participar pela quinta vez em seis anos da principal competição sul-americana de clubes. Veja também: Classificação Calendário e resultados As duas semanas sem jogos só piorou o clima entre os jogadores, depois do empate por 2 a 2 com o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro, e da derrota por 1 a 0 diante do Flamengo, concorrente direto por vaga na Libertadores, no Maracanã. O medo se justifica porque, se for derrotado e, dependendo dos resultados do Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, a equipe pode sair do G-4. Se isso acontecer, na última rodada, contra o Fluminense, na Vila, nem a vitória é garantia de classificação porque os clubes que estiverem à sua frente também poderão ganhar. Luxemburgo, porém, procura evitar que a sua equipe considere a vitória hoje uma questão de vida ou morte, dizendo que os classificados para a Libertadores só vão sair na última rodada, dia 2 de dezembro. Ele prefere elogiar o comportamento do time na derrota para o Flamengo, numa tentativa de animar os jogadores. Argumenta que, se a situação do Santos é difícil, a do adversário é pior ainda. "Como ao Paraná só a vitória interessa, vai ter que sair para o jogo e nos dar a chance do contra-atacar. E o melhor nessa situação é a velocidade", disse o técnico, que deve confirmar Vítor Júnior e Rodrigo Tabata no meio-de-campo, por serem jogadores velozes. PARANÁ Gabriel; Leo Matos, Toninho (Daniel Marques), Neguette e Paulo Rodrigues; Goiano (Adriano), Jumar, Giuliano e Vandinho; Lima (Batista) e Josiel Técnico: Saulo de Freitas. SANTOS Fábio Costa; Alessandro, Adailton, Marcelo e Kléber; Maldonado,Rodrigo Souto, Vítor Júnior e Rodrigo Tabata; Marcos Aurélio e Kléber Pereira. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Árbitro: Alício Pena Júnior (MG). Estádio: Durival de Brito e Silva, em Curitiba (PR) Horário: 18h10 Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 TV: SporTV Petkovic provavelmente ficará no banco como opção para o segundo tempo. Marcos Aurélio está de volta ao time para formar a dupla de atacantes com Kléber Pereira. O técnico considera um absurdo o Campeonato Brasileiro ter sido interrompido por 15 dias, porque os times perderam o ritmo de jogo. "Como motivar os jogadores ficando tanto tempo sem jogar?" A situação de Luxemburgo é ainda mais complicada porque dois de seus mais importantes titulares, Kléber e Maldonado, estão retornando da seleção brasileira e da do Chile, onde receberam outro tipo de preparação e ficaram alheios ao que estava acontecendo no clube. Entre escalar o novato Felipe, que demonstrou nervosismo no jogo contra o Atlético-MG, ou Fábio Costa, ainda sentindo a contusão nas costas, Luxemburgo apostou no segundo, por conta de seu histórico de superação nos momentos decisivos - já jogou até com uma fratura na mão esquerda. Desde a partida com o Náutico, no dia 31 de outubro, o goleiro participou de apenas cinco treinos, embora tenha jogado, sem comprometer, na derrota por 1 a 0 para o Flamengo. Na hora do tudo ou nada, é melhor contar com ele.