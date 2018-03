Sobe para 4 os desfalques no Flamengo O técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, que já não contava com o zagueiro Váldson, o lateral-esquerdo Athirson e o atacante Edílson, suspensos, ganhou mais um desfalque para a partida contra o Paraná, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Fábio Baiano sentiu dores musculares e foi vetado. A tendência é a de que Ígor seja o substituto. O meia Felipe também deu um susto na comissão técnica. Ele deixou o treino reclamando de um problema muscular, mas, segundo os médicos do clube, o jogador não preocupa e somente foi poupado. Principal peça no esquema de Nelsinho, Felipe deve enfrentar o Paraná normalmente.