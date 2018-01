Sobe para oito os mortos em tragédia O saldo de mortos após a tragédia na partida entre Lupopo e Mazembe, válido pelo Campeonato da República do Congo, aumentou para oito ontem, segundo autoridades daquele país. Um dos 51 feridos na briga entre as torcidas dos dois times morreu durante a noite do jogo, no domingo. Nicolas Maingot, secretário da FIFA, lamentou o ocorrido, e disse que a entidade precisa de mais informações para tomar qualquer decisão.