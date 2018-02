Sóbis desfalca o Bétis e só volta a jogar em 2008

O Bétis confirmou nesta quinta que o atacante brasileiro Rafael Sóbis está com uma lesão na perna esquerda, o que o manterá afastado da equipe até o início de 2008. Sóbis deixou o treino que sua equipe realizou na última terça após sentir uma fisgada na coxa esquerda e os exames realizados nesta quinta confirmaram a lesão, o que o obrigará o atleta a ficar de repouso por pelo menos dez dias. O atacante brasileiro tem agora como objetivo se recuperar para voltar a defender o Bétis no dia 6 de janeiro diante do Sevilla, no clássico da cidade de Sevilha, pelo Campeonato Espanhol.