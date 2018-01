Sobrevivente de acidente, Alan Ruschel quer voltar a jogar

Um dos sobreviventes do trágico acidente de avião da Chapecoense, que resultou na morte de 71 pessoas, Alan Ruschel já sonha em voltar a jogar futebol. A revelação foi feita por sua noiva, Marina Storchi, que acompanha a recuperação do jogador no Hospital San Vicente, nas proximidades de Medellín.

Após passar por uma delicada cirurgia na coluna cervical, quando até mesmo havia a possibilidade de ficar paraplégico, o lateral-esquerdo segue em constante melhora de seu quadro clínico. Na última terça-feira, inclusive, deu alguns passos.

"Fala (em voltar ao futebol) porque ele sempre diz que é o que mais gosta de fazer. O Alan estava com uma lesão no joelho, ficou um tempo sem jogar e ficava angustiado com isso. E aqui também, ele fala que jogar bola é o que mais gosta de fazer e que vai voltar", disse Marina Storchi em entrevista ao SporTV.

Além de Rushcel, outros três brasileiros seguem se recuperando do acidente com o avião que levava a Chapecoense para a decisão da Copa Sul-Americana em Medellín: o jornalista Rafael Henzel, o zagueiro Neto e o goleiro Jackson Follmann.

O jogador foi o primeiro passageiro do avião a ser encontrado com vida. Com fratura vertebral, precisou ser submetido a cirurgia, mas apresenta boas perspectivas de melhora. E acalenta o desejo de retornar aos gramados após a tragédia.