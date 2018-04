Sobrinho de Felipão é o novo preparador físico do Grêmio

O Grêmio anunciou oficialmente nesta segunda-feira a contratação de Darlan Schneider, sobrinho do técnico Luiz Felipe Scolari, para assumir o posto de novo preparador físico do time. Com 51 anos de idade, sendo 30 deles de carreira, o profissional irá trabalhar no clube pela segunda vez.

Schneider trabalhou anteriormente no Grêmio entre 1997 e 1999, depois de ser trazido então pelo técnico Sebastião Lazaroni. "Fiquei contente de ter meu nome lembrado. É sinal de que o trabalho que realizei no clube de 1997 a 1999 foi reconhecido e as portas ficaram abertas. Voltar é muito bom", ressaltou.

O preparador, por sinal, já trabalhou em outras oportunidades com Felipão e chegou a fazer parte da comissão técnica da seleção brasileira que se sagrou pentacampeã mundial em 2002. Ele também esteve ao lado do tio na seleção portuguesa, no Chelsea e em clubes do Oriente Médio e do Usbequistão.

"Já trabalhamos juntos por dez anos diretos. Nos conhecemos só de olhar um pro outro e isso é importante para o bom desenvolvimento do trabalho durante a temporada", ressaltou Schneider, que já se reuniu com o restante da comissão técnica gremista para projetar o trabalho de pré-temporada com o time.