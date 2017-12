Sobrinho de Raí, Gustavo Vieira é o novo executivo de futebol do Santos

Enquanto Raí vai gerir o futebol do São Paulo em 2018, seu sobrinho Gustavo Vieira exercerá a mesma função no Santos no próximo ano. O clube da Vila Belmiro confirmou nesta quarta-feira o acerto com Vieira, que é filho de Sócrates. Ele vai ocupar o cargo de executivo de futebol do Santos.

O acordo entre as partes já era esperado nos últimos dias. A contratação de um executivo era o grande foco do presidente José Carlos Peres, eleito no dia 10. O novo mandatário aguardava pelo acerto para iniciar as definições de planejamento do clube para o próximo ano.

Por causa da ausência de um executivo, o Santos adiou contratações e negociações para eventuais renovações no elenco. É o caso da situação de Ricardo Oliveira e de outros jogadores. No caso de reforços, há a possibilidade dos retornos de Robinho e Gabriel. Gustavo Vieira deve atuar também na situação de Zeca, que entrou em litígio com o clube.

O novo executivo era o favorito de José Carlos Peres por considerá-lo capaz de boas negociações no mercado e também pela valorização dos atletas da base, que é uma das preocupações recentes do Santos.

A primeira grande missão de Gustavo Vieira no cargo será a contratação de um treinador - Elano comandou interinamente a equipe na reta final do Brasileirão. E o alvo principal é Jair Ventura, com quem já estaria negociando. Oficializado no cargo de executivo, Vieira deve acelerar as tratativas nos próximos dias.