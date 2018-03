Sochaux conquista a Copa da França O Sochaux conquistou neste sábado o título da Copa da França, ao derrotar o Nantes por 5 a 4 nos pênaltis, após o 1 a 1 no tempo regulamentar. Essa é a primeira vez que a equipe é campeã deste torneio - com isso, garante vaga na próxima Copa da Uefa. Os gols do jogo saíram no primeiro tempo. Aos 13 minutos, Pujol abriu o placar para o Nantes. Mas Monsoreau empatou aos 18. Na decisão por pênaltis, o goleiro Teddy Richert defendeu a cobrança de Delhommeau e deu o título ao Sochaux.