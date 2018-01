Sochaux espanta time da 4.ª divisão e decide Copa da França O Sochaux se classificou nesta terça-feira para a decisão da Copa da França ao derrotar o Montceau, time da quarta divisão do país, por 2 a 0. Quarto colocado no Campeonato Francês, o time precisou da prorrogação para vencer o pequeno rival, formado praticamente por jogadores amadores. Gray, aos 5 minutos do primeiro tempo extra, e Leroy, aos 6 do segundo, marcaram os gols que espantaram a zebra - o Montceau já havia eliminado dois times da elite nas fases anteriores, o Bordeaux e o Lens. O Sochaux vai enfrentar na decisão o vencedor do duelo entre Olympique de Marselha e Nantes, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), em Marselha.