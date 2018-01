Sochaux vence e pula para o 6º lugar A equipe do Sochaux pulou da décima para a sexta colocação no Campeonato Francês, neste sábado, ao derrotar, por 1 a 0, o Nantes, em jogo atrasado da 26ª rodada. O gol da vitória foi marcado por Mathieu, aos 10 minutos do segundo tempo. Com este resultado, o Sochaux soma 41 pontos, enquanto o Nantes segue com 38 pontos.