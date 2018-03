Sociedad mantém vantagem sobre o Real Com um gol de Kahveci, aos oito minutos do primeiro tempo, o Real Sociedad derrotou o Recreativo Huelva, neste domingo, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol, após 34 rodadas. A equipe soma 69 pontos, contra 68 do Real Madrid, segundo colocado, que goleou, no Santiago Bernabéu, o Malaga por 5 a 1. Raul (2), Morientes (2) e Roberto Carlos fizeram os gols do Real. O Deportivo La Coruña, que perdeu sábado para o Valencia, por 2 a 1, ocupa o terceiro lugar, com 66 pontos. Outros jogos deste domingo: Alavés 2 x 4 Athletic Bilbao, Sevilla 3 x 3 Rayo Vallecano, Valladolid 1 x 1 Espanyol e Villarreal 5 x 0 Celta.