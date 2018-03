Sociedad vence e se iguala ao La Coruña A Real Sociedad assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, ao lado do Deportivo La Coruña, com 66 pontos, neste domingo, ao derrotar, fora de casa, o Mallorca, por 3 a 1, em jogo válido pela 33ª rodada. De Pedro, Karpin e Kovacevic fizeram os gols da Real, enquanto Eto?o descontou para ao Mallorca. Com este resultado, o Real Madrid, que só empatou, sábado, com o Recreativo, em Huelva, sem gols, caiu para a terceira colocação, com 65 pontos. Restam cinco rodadas. Outros jogos deste domingo: Celta 2 x 2 Racing Santander e Rayo Vallecano 1 x 1 Betis. classificação