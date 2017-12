Sócio da MSI vem para lançar estádio O presidente Alberto Dualib já decidiu o prato principal que irá servir à torcida no banquete de fim de ano do Corinthians, dia 7 de dezembro: o projeto de construção do estádio do clube. Para isso, tem até um convidado especial. É o empresário Badri Patarkatsishvili, presidente do Dínamo de Tbilisi, da Geórgia, amigo e sócio de Boris Berezovski. O magnata russo tem interesse declarado em construir uma arena multiuso para o Corinthians. Em maio, revelou à Agência Estado que pretende investir US$ 50 milhões no projeto. Berezovski pretendia vir ao Brasil para ?ver de perto o projeto??. Como há a possibilidade de ele ser preso se entrar no País, pois há mandado de prisão internacional feito pela Interpol contra ele (além disso, a própria embaixada russa cogitou a possibilidade de pedir a extradição do empresário, procurado no país europeu por crimes financeiros), enviar Badri se tornou a melhor alternativa. Pelo convite feito e que muito provavelmente será aceito, Badri deverá chegar a São Paulo no fim do mês ou na primeira semana de dezembro. A intenção de Dualib é que ele vá a Goiânia assistir ao jogo do dia 4 com o Goiás ? e o presidente torce para que o Corinthians já entre em campo campeão nacional. Dualib vai concorrer a mais um mandato à frente do Corinthians ? lançará sua candidatura dia 26 numa festa em sua chácara, em Itapecerica da Serra ? e fará da construção do estádio a sua principal bandeira eleitoral. As eleições no clube serão realizadas na primeira quinzena de fevereiro e causar impacto positivo no banquete de 7 de dezembro será importante. No entanto, ainda não há prazo para o início das obras e nem está definido o local. A arena deverá ficar pronta no máximo em três anos. O espaço terá restaurantes e lojas e também será utilizado para shows e feiras. O presidente, porém, não se mostra muito disposto a falar sobre o estádio, cuja construção transformou-se em obsessão para os corintianos ? e também motivo de frustração, pelos fracassos dos projetos desenvolvidos com parceiros anteriores. ?Ele também acertou com o pessoal da MSI, quando esteve reunido com eles (em setembro, na Europa e em Israel), de só falar sobre a parceria depois que o Brasileiro acabar. Ou então depois de o Corinthians garantir o título??, disse uma pessoa próxima a Dualib. Há, também, a preocupação de não aumentar novamente a temperatura na relação de Dualib com Kia Joorabchian. Os dois ainda não voltaram às boas, como poderiam sugerir as imagens amistosas de uma conversa entre os dois na tribuna do estádio do Pacaembu domingo, durante a partida entre Corinthians e Santos ? Kia, inclusive, presenteou o dirigente com uma camisa esporte. E Kia já chegou, meses atrás, a repreender Dualib por ter revelado a participação de Berezovski e Badri na MSI. Na época, a empresa divulgou nota dizendo que o russo não faz parte do grupo de investidores e que sua relação com o Corinthians limita-se à negociação sobre o estádio. Agora, com o armistício, o presidente não pretende colocar lenha na fogueira. Mas no banquete, vai procurar ficar com ?todos os louros?? sobre o projeto da arena.