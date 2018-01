Sócio de Pelé causa impacto na CPI Durante 30 minutos o empresário Hélio Viana, sócio da Pelé Sports e Marketing, deu uma aula na CPI da CBF Nike, deixando grande parte dos deputados boquiabertos com suas declarações. Baseado em informações da empresa Deloitte e Touché e do BNDES, Hélio Viana disse que "por causa da desorganização no futebol brasileiro o esporte deixa de ganhar por ano US$ 341 mil". Hélio Viana creditou à excessiva intervenção do Estado no futebol para que hoje "tenhamos um esporte pouco rentável". O empresário disse que a administração pouco profissional, o calendário desorganizado, a dependência excessiva da televisão e a falta de atividades extra-esporte, são as principais razões para que o futebol brasileiro esteja nessas condições.