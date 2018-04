"Sócio-torcedor" anima Atlético-MG Os dirigentes do Atlético-MG fazem, por enquanto, uma avaliação positiva do projeto sócio-torcedor, lançado na fase decisiva do Campeonato Brasileiro, em dezembro, para tentar reduzir a crise financeira do clube. Segundo o presidente do Conselho Deliberativo da equipe, Alexandre Kalil, foram distribuídos 53 mil carnês aos torcedores, durante jogo com o Grêmio, em Belo Horizonte, pelas quartas-de-final da competição. Os carnês contêm 12 boletas de R$ 20,00 cada, as quais podem ser quitadas, no mínimo, mensalmente pelos contribuintes. Quem paga em dia tem ingressos gratuitos em quase todos os jogos do Alvinegro em Belo Horizonte - à exceção de confrontos com Cruzeiro e América Mineiro, nos quais a renda precisa ser dividida - no decorrer de toda a temporada 2002. Com seis meses quitados, o torcedor ganha um cartão-fidelidade do clube, com o qual obtém descontos na compra de produtos com a marca Atlético-MG. Com as 12 mensalidades pagas, recebe uma camisa oficial. Do total de carnês distribuídos até o momento, cerca de 13 mil atleticanos estão em dia com os pagamentos. Eles poderão, a partir da próxima semana, apresentar os carnês nas sedes social e esportiva do clube e receber os ingressos para o confronto com o Figueirense (SC), dia 20, na abertura da Copa Sul-Minas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Outros 200 torcedores, informou Kalil, já quitaram integralmente o carnê e, além da camisa atleticana, também têm direito aos ingressos. "Após as trocas, colocaremos os ingressos que sobrarem à venda para atender aos demais torcedores que não pagaram o carnê", afirmou o dirigente. Como a capacidade máxima do Independência - utilizado em razão de reformas no Mineirão - é para 15 mil torcedores, Kalil acredita que pelo menos 2 mil ingressos poderão ser adquiridos nas bilheterias. Apesar de a estratégia de fazer dos torcedores contribuintes não ter sido bem sucedida em outras equipes brasileiras, os comandantes atleticanos estão otimistas quanto à experiência. De acordo com Kalil, os torcedores do Alvinegro de Minas, responsáveis pelo título de maior público no último Brasileiro, conquistado pelo clube, têm uma característica diferente dos demais. "A paixão do atleticano pelo time é algo único no País", disse. Ele está certo de que, desde que o time faça uma boa campanha este ano, a exemplo do que ocorreu no segundo semestre do ano passado, as contribuições tendem somente a aumentar. A expectativa é de que o número de torcedores com carnês em dia chegue a 50 mil. Se isso acontecer, a folha salarial do Atlético-MG, de cerca de R$ 1 milhão, seria integralmente coberta apenas pelos torcedores.