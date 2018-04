Sócios do Palmeiras ratificam eleições diretas no clube

SÃO PAULO - A eleição desta segunda-feira será a última indireta no Palmeiras. Neste sábado, a assembleia geral de sócios do clube foi às urnas e aprovou, com maioria acachapante, as eleições diretas no Palestra Itália. Dos 1948 votos neste item, apenas 45 foram contra ratificar a decisão tomada pelo Conselho Deliberativo em outubro passado.

Entre outros temas discutidos, foi aprovado também que as eleições diretas de 2015 sejam antecipadas para 15 de dezembro de 2014, ou cinco dias depois do último jogo do time naquele ano. Desta forma, busca-se evitar o problema que o Palmeiras tem nessa temporada: o Paulistão já começou, mas não se sabe ainda quem será o presidente, muito menos qual será a diretriz de sua gestão, engessando a montagem do elenco.

Essa alteração também foi aprovada com larga vantagem: 1909 a 350. Em todos os itens, aliás, a vantagem da opção vitoriosa foi grande. A assembleia também decidiu pela obrigatoriedade da inscrição de candidatos por chapas, o cumprimento de quatro anos de mandato efetivo no Conselho Deliberativo para poder se candidatar a presidente ou vice-presidente, a transferência obrigatória de todas as informações da gestão anterior à gestão eleita e a apresentação obrigatória de proposta de administração pelas chapas concorrentes.

Já em relação ao quórum necessário para que uma chapa possa ser inscrita, a emenda estatutária não foi aprovada. Foram 1193 votos a favor do quórum de 15% dos conselheiros presentes na reunião, 536 a favor do quórum de 20% e 213 eleitores optaram por não concordar com a emenda. Este item deverá ser apreciado novamente em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo a ser agendada.