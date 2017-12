Sócrates chega à Inglaterra para jogar O ex-jogador Sócrates chegou nesta sexta-feira a Garforth, Norte da Inglaterra, onde neste sábado volta aos gramados pelo West Yorkshire, clube amador da cidade inglesa, contra o Albion Tadcaster. Aos 50 anos, o meia brasileiro demonstrou empolgação em seu retorno, mas deixou claro que não tem mais a mesma capacidade física para atuar os 90 minutos. ?Não conheço nada deste clube e jamais estive no norte da Inglaterra, mas estou sempre aberto a novas experiências. Não sei quanto tempo agüentarei, porque tenho 50 anos e certamente não serei o jogador mais rápido em campo, mas enquanto estiver jogando darei o melhor de mim mesmo", disse. Aproximadamente 3 mil espectadores são esperados no estádio do Yorkshire.