Sócrates critica calendário da CBF Em cerimônia na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o ex-jogador Sócrates demonstrou "total descrença" de que seja cumprido o calendário para o futebol brasileiro, anunciado hoje de manhã, pela CBF. "Este calendário é uma grande mentira e é mais um acordo deste cartel que não está interessado em organizar o futebol", afirmou ele, que citou o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, a Traffic e a Pelé Sports & Marketing, como integrantes do cartel.