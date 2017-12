Sócrates ironiza inglês: "Estou velho" Tudo não passou de um golpe publicitário. Em entrevista ao jornal inglês The Daily Telegraph, o ex-jogador Sócrates voltou a desmentir, hoje, as notícias de que voltaria a jogar futebol e atuaria pelo Garforth Town, time amador do norte da Inglaterra. O próprio dono e diretor do clube, Simon Clifford, admitiu que o anúncio feito pelo time fora exagerado. "Eu entendi que ele viria para jogar quatro partidas, mas não vou contradizer nada do que ele disser. As pessoas me perguntam se foi um golpe publicitário. Sim, foi um golpe publicitário", afirmou Clifford. Há cerca de duas semanas, o clube anunciou em seu site na internet que havia contratado Sócrates por pelo menos um mês. Questionado pelo diário inglês, o ex-capitão da seleção brasileira e do Corinthians confirmou a ida à Inglaterra como convidado do Garforth, mas respondeu com bom humor sobre jogar quatro partidas. "Eu tenho 50 anos, estou muito velho para o futebol. Tenho problemas nas costas e no joelho, não vou jogar mais que 20 minutos. Qualquer coisa além disso seria impossível. Não tenho jogado nem xadrez ultimamente", afirmou Sócrates. Segundo o ex-jogador, a viagem à Inglaterra vai durar dez dias, entre 19 e 29 de novembro. "Serão férias para mim. Eu fumo 20 cigarros por dia e tomo uma cerveja de vez em quando. A última vez que joguei futebol foi há um ano." Com um elenco formado por amadores, a maioria torcedores locais, o Garforth Town participa de uma liga de condados do norte da Inglaterra considerada uma das mais fracas pela Associação Inglesa de Futebol.