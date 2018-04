Sol Campbell deixa time da quarta divisão após um jogo

Campbell assinou contrato por cinco temporadas com o Notts County no último mês para voltar a trabalhar com o sueco Sven-Goran Eriksson, que assumiu o cargo de diretor de futebol do time antes do início da temporada 2009/2010.

No último sábado, Campbell participou da derrota do Notts County por 2 a 1 para o Morecambe. Peter Trembling, chefe-executivo do County, disse em nota oficial que "nós estamos desapontados que Sol não conseguiu se adaptar ao projeto de longo prazo iniciado pelo Notts County".