Solari deve substituir Ronaldo no clássico Ronaldinho voltou a sentir dor na coxa esquerda e passou a ser dúvida para o clássico de domingo contra o Barcelona, em Madri, pelo Campeonato Espanhol. Ele teve de deixar o treino desta sexta-feira do Real Madrid depois de 40 minutos de movimentação e só no domingo de manhã saberá se poderá jogar. "Ronaldo é séria dúvida para a partida", informa um comunicado oficial do departamento médico do clube. O Fenômeno não joga há duas semanas, desde que sentiu uma fisgada durante a partida contra o Osasuna. Não participou da vitória de sábado passado sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1 e tinha voltado a treinar com bola quarta-feira. Caso ele não possa jogar, seu substituto será o meia argentino Solari. O Real divide a primeira colocação com o Valencia, com 70 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols. O Valencia jogará domingo contra o Athletic de Bilbao, fora de casa. No Barcelona, que não perde há 15 rodadas - 12 vitórias e três empates -, está confirmada a escalação de Ronaldinho Gaúcho. Será seu primeiro confronto com o Real Madrid vestindo a camisa do Barça, porque no primeiro turno ficou fora porque estava machucado. A rodada começará neste sábado com dois jogos: Espanyol e Atlético de Madrid; Málaga e La Coruña. As outras partidas de domingo serão estas: Celta e Osasuna; Racing e Albacete; Betis e Real Sociedad; Villarreal e Murcia; Zaragoza e Sevilla; Valladolid e Mallorca.