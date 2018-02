Solari vai para o Barcelona, diz jornal O meio campo argentino do Real Madrid, Santiago Hernán Solari, de acordo com o jornal ?AS? desta sexta-feira, chegou a um acordo para jogar no Barcelona a partir de junho do próximo ano quando termina seu contrato com o time agora dirigido por Vanderley Luxemburgo. Ainda segundo jornal ?AS?, nem o Real nem o Barcelona confirmam oficialmente a informação, mas ?Solari já acertou salários e mudará de clube a partir de 30 de junho.