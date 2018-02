Soldados no Haiti não assistem à seleção Os quase 200 soldados brasileiros em Porto Príncipe, no Haiti, deram azar. Durante todo o dia, eles tentaram ligar um aparelho de TV para sintonizar em Brasil e Argentina. Saíram cedo para comprar uma antena, encontraram um sistema que parecia bom, mas na hora de instalá-lo ele não funcionou. A solução seria o rádio, mas nenhuma emissora transmitiu a partida. A frustação só não foi maior que a dos haitianos que passaram o dia agitando bandeirinhas, falando do jogo e à noite se aglomeraram em quiosques e bares que tinham televisão. Julig Domar, de 23 anos, que vestiu especialmente a camisa da seleção, saiu logo que percebeu que não tinha mais nada que fazer. "Infelizmente, só os ricos vão ter a chance de ver o Brasil na TV a cabo", disse. Mas nem eles. Desta vez, o Haiti não parou para ver o Brasil jogar.